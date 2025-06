Pd M5s e Avs | Il governo Meloni reintroduce il precariato per i ricercatori universitari Una vergogna

Il governo Meloni riporta il precariato nel mondo accademico, suscitando indignazione tra i partiti di opposizione. La denuncia arriva da Alleanza Verdi-Sinistra, M5S e PD, che sottolineano come questa scelta possa compromettere la qualità della ricerca. Con un contesto di crescente precarietà nel lavoro, è fondamentale interrogarsi su come garantire stabilità e dignità a chi costruisce il futuro del nostro paese, specialmente in un settore cruciale come quello universitario.

“Torna il precariato per i ricercatori universitari”. È quanto denunciano, con una conferenza stampa congiunta davanti la Camera dei deputati, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 stelle e Partito democratico con i rispettivi capogruppo in Commissione Istruzione a Montecitorio. Antonio Caso, deputato penstastellato: “Niente malattie, niente ferie, nessuna tutela contributiva. È questo il futuro della ricerca in Italia?” “La ricerca – spiega Caso – è un lavoro e deve avere dignità . Quello che hanno fatto, attraverso un emendamento, è la risposta ai tagli che sta ricevendo l’Università . Si vuol risparmiare sulla dignità dei ricercatori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pd, M5s e Avs: “Il governo Meloni reintroduce il precariato per i ricercatori universitari. Una vergogna”

Leggi anche Governo, da Conte a Meloni, come cambiano i rapporti col Parlamento - L'analisi di Bistoncini Partners offre un'illuminante panoramica sui trend attuali dell'attività legislativa in Italia.

