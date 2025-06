Paura in Turchia terremoto di magnitudo 5 8 in piena notte | il momento della scossa

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha scosso la Turchia, portando panico e tragedia nella notte. Due vittime e 69 feriti: un triste richiamo alla fragilità della vita in una regione già segnata da eventi sismici. Molti, nel tentativo di mettersi in salvo, hanno compiuto gesti disperati, saltando da piani alti. Questo episodio sottolinea l'importanza di una preparazione adeguata e di misure di sicurezza nei paesi a rischio

