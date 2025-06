Paura in Italia cinque bimbi intossicati dopo il bagno in piscina | cos’è successo

Cinque bambini intossicati dal cloro in una piscina privata: un evento che colpisce e scuote l'Italia. Un bimbo di 9 anni è in terapia intensiva, mentre le indagini cercano risposte. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strutture ricreative, nell'era in cui il benessere dei più piccoli deve essere sempre al primo posto. La prevenzione è fondamentale: cosa possiamo fare per garantire la loro sicurezza?

Cinque bambini sono rimasti intossicati da cloro mentre si trovavano in piscina all'interno di un circolo privato. Uno di loro, un bimbo di 9 anni, è ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche. Le cause dell'incidente sono ancora tutte da chiarire, mentre le indagini sono state affidate al commissariato Casilino. Una vicenda drammatica che riaccende i riflettori sulla sicurezza degli impianti sportivi per bambini. Malore in piscina per 5 bambini alla Borghesiana. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, in un circolo privato situato in via della Capanna Murata, nel quartiere romano della Borghesiana.

