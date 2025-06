Paura allo storico Raid per Venezia Barca si ribalta il copilota è grave

Una giornata di adrenalina e competizione si è trasformata in un incubo durante il Raid Pavia-Venezia, una storica gara di motonautica che attira appassionati da tutto il mondo. La barca si è ribaltata nel Po, lasciando il copilota in gravi condizioni. Questo tragico evento ci ricorda i rischi legati a sport così avvincenti, ma anche l’importanza di sicurezza e preparazione. Riuscirà la manifestazione a riprendersi da questo colpo?

Si è rovesciata nelle acque del Po una delle imbarcazioni impegnate nel Raid Pavia-Venezia, competizione internazionale di motonautica che si disputa dal 1929. La barca partita da Pavia, una volta superato il Ticino e arrivata a solcare le acque del Grande Fiume – a Torricella di Sissa, nel territorio di Sissa Trecasali, Bassa Parmense – ha avuto un problema. In seguito al rovesciamento, poco prima delle 16 di ieri, sono rimasti feriti il pilota e il copilota. Portati in elisoccorso all’ospedale di Parma, il primo è arrivato in codice due di media gravità mentre il secondo, un settantunenne, è stato ricoverato in Rianimazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura allo storico Raid per Venezia. Barca si ribalta, il copilota è grave

