Paura a Roma cinque bimbi intossicati dal cloro in piscina | grave un bambino di 9 anni

Paura a Roma: cinque bambini intossicati dal cloro durante un pomeriggio in piscina, con uno di loro ricoverato in gravi condizioni. Un episodio che riaccende l'attenzione sulla sicurezza degli impianti sportivi, in un periodo in cui sempre più famiglie cercano attività ricreative per i propri figli. La salute dei più piccoli deve essere la priorità : riflettiamo insieme su come garantire ambienti sicuri per il divertimento!

Paura in piscina dove cinque bambini sono rimasti intossicati da cloro mentre giocavano in piscina. Uno di loro è ricoverato in condizioni gravi all'Umberto I. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cinque bambini intossicati dal cloro in piscina, uno è grave

Come scrive rainews.it: Uno dei bambini rimasti intossicati di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma ...

