Paura a Montemurlo uomo cade giù dal balcone

Montemurlo si risveglia con il cuore in gola: un uomo è caduto dal balcone mentre cercava di pulirlo. Questo episodio tragico mette in luce quanto sia sottovalutato il rischio legato alle attività domestiche in quota. Con l'aumento delle temperature, molti di noi si dedicano alle pulizie di primavera, ma è fondamentale ricordare l'importanza della sicurezza. L'incidente, avvenuto questa mattina, ci ricorda che la prudenza non è mai troppa.

Montemurlo (Prato), 3 giugno 2025 – Paura per un uomo che è caduto giù dal balcone di un palazzo in via Oste a Montemurlo. Secondo le prime informazioni sembra che l’uomo fosse intento a pulire mentre, per cause in via di accertamento, è scivolato. L’incidente nella mattinata di oggi, 3 giugno, intorno alle 9. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi. L’elisoccorso Pegaso è atterrato nei pressi dell’abitazione. Sul posto anche l’ambulanza della Misericordia di Oste, l’automedica, i carabinieri e la polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura a Montemurlo, uomo cade giù dal balcone

