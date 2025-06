paura a montemurlo uomo cade giù dal balcone grave incidente domestico

Un incidente domestico ha scosso Montemurlo: un uomo di 39 anni è caduto dal balcone mentre cercava di sistemare una tenda. Questo evento riporta l’attenzione su quanto sia fondamentale prestare attenzione nella propria abitazione, soprattutto in un periodo in cui le attività all’aperto e il fai-da-te sono in aumento. La sicurezza non deve mai essere trascurata: piccoli accorgimenti possono fare la differenza tra una giornata di sole e una tragedia.

Montemurlo (Prato), 3 giugno 2025 – Paura per un uomo che è caduto giù dal balcone della sua abitazione al primo piano di un palazzo in via Oste a Montemurlo. Secondo le prime informazioni sembra che l’uomo, un 39enne, fosse intento a sistemare una tenda mentre, per cause in via di accertamento, è scivolato cadendo per alcuni metri cadendo sul marciapiede. Nell’impatto con l’asfalto ha sbattuto violentemente il volto. Il personale medico si è subito reso conto della gravità della situazione e hanno tempestivamente iniziato le manovre per stabilizzare il 39enne prima di trasferirlo all'ospedale fiorentino Careggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it