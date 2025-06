PATHS Summer School 2025 dall’11 al 13 giugno I docenti possono iscriversi entro il 9

Dal 11 al 13 giugno 2025, i docenti avranno l'opportunità di partecipare alla sesta edizione della Summer School di Filosofia, un evento che si inserisce nel contesto del Progetto PATHS. Questo programma, dedicato allo sviluppo delle competenze di pensiero critico, sta guadagnando sempre più attenzione nel panorama educativo italiano. Iscriviti entro il 9 giugno e scopri come la filosofia possa trasformare l’insegnamento e l’apprendimento!

Il MIM, in collaborazione con Indire, ha programmato la sesta edizione della Summer School di Filosofia, evento parte integrante del Progetto PATHS – a Philosophical Approach to Thinking Skills, sviluppato dalla struttura di ricerca n. 1 Didattica, didattiche e competenze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

