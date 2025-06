Passeggia tra la gente con un coltello a serramanico nascosto negli slip

Un episodio sconcertante quello avvenuto in zona Principe, dove un giovane è stato sorpreso con un coltello a serramanico nascosto negli slip. Questo fatto riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle nostre città, riflettendo uno dei trend del momento: l'attenzione crescente verso atti di violenza e comportamenti sospetti. Quanto siamo davvero al sicuro nel nostro quotidiano? La risposta potrebbe sorprendervi.

Passeggiava tra la gente con un coltello nascosto nella biancheria intima: per questo è stato denunciato. È successo lunedì pomeriggio in zona Principe, verso le 17,30: alcuni agenti, durante un controllo, hanno notato un giovane aggirarsi con fare sospetto tra numerose persone, tra cittadini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Passeggia tra la gente con un coltello a serramanico nascosto negli slip

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Benevento, coltello serramanico in tasca: denunciato egiziano

Secondo msn.com: i carabinieri hanno sorpreso un giovane egiziano in possesso di un coltello a serramanico. L’arma, della lunghezza complessiva di 23 centimetri, è stata sequestrata e per il ragazzo è scattata ...

Minore con coltello a serramanico, ascia e bastone telescopico: denunciato

Segnala msn.com: Il commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe ha denunciato un 16enne, di Villa di Briano, trovato in possesso di un coltello a serramanico, un’ascia, un cacciavite a punta e un ...

Ancona, passeggia con in tasca il coltello: ha precedenti, con la denuncia scatta anche l'avviso orale

Lo riporta corriereadriatico.it: ANCONA - Girava con un coltello a serramanico di 21 centimetri in tasca, denunciato dalla Polizia di Stato e "avvisat" dal Questore di Ancona. Durante un servizio di controllo del territorio, gli ...