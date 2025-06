Pasquale La Rocca | Wanda Nara? Dopo ‘Ballando’ non mi ha più risposto

Pasquale La Rocca rompe il silenzio: dopo la vittoria a “Ballando con le stelle” insieme a Wanda Nara, non ha più ricevuto sue notizie. In un'epoca in cui i legami si formano e si spezzano rapidamente, questa storia mette in luce il fragile equilibrio delle relazioni nel mondo dello spettacolo. Curiosi di scoprire cosa ne pensa Wanda? Non perdere l’occasione di svelare questo intrigante dietro le quinte!

Un anno e mezzo fa, Wanda Nara e Pasquale La Rocca vinsero la diciottesima edizione di “Ballando con le stelle”. . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Pasquale La Rocca: “Wanda Nara? Dopo ‘Ballando’ non mi ha più risposto”

Leggi anche “Hai fatto qualcosa al viso? Sei passato dal chirurgo? Non ho capito cosa ti è successo”: Caterina Balivo imbarazza Pasquale La Rocca in diretta. E lui arrossisce - In diretta su Rai 1, Caterina Balivo ha sorpreso Pasquale La Rocca con una domanda inaspettata riguardo al suo aspetto.

Ne parlano su altre fonti

Pasquale La Rocca saluta il programma di Milly Carlucci: Succedono cose che non possiamo controllare; Ballando, Wanda Nara scoppia in lacrime: «La mia famiglia è cambiata. La coppa? Non ce l'ho più». Scontro con; Pasquale La Rocca saluta in anticipo il programma di Milly Carlucci: Sono stati giorni complicati. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Wanda Nara, il retroscena di Pasquale La Rocca: cosa è successo dopo Ballando

Si legge su donnaglamour.it: La rivelazione sul rapporto tra Wanda Nara e Pasquale La Rocca dopo aver vinto come coppia Ballando con le Stelle nel 2023.

Wanda Nara ha smesso di rispondere a Pasquale La Rocca dopo Ballando: “L’ho chiamata diverse volte”

Segnala fanpage.it: Finita la partecipazione a Ballando con le stelle, è terminata anche l’amicizia tra Wanda Nara e Pasquale La Rocca ...

Wanda Nara non si ferma più: da Monaco a Ibiza con Hakimi. Intanto Pasquale La Rocca rosica

Come scrive alfemminile.com: Dopo Monaco e Milano, Wanda Nara vola a Ibiza e scoppia il gossip: con lei ci sarebbe un altro ex compagno di squadra di Icardi. Hakimi è il primo ...