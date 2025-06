“Party Like a Deejay” | Linus racconta la grande festa di Radio Deejay

Il 7 e 8 giugno, il Parco Sempione di Milano si trasformerà nel cuore pulsante della musica e dell’intrattenimento con "Party Like a Deejay". Un evento imperdibile che riflette la crescente voglia di socialità e festa dopo anni di restrizioni. Linus promette incontri magici e performance indimenticabili. Non perdere l’occasione di vivere un weekend all’insegna della gioia e della condivisione: la musica è l’anima della comunità!

(askanews) – Sabato 7 e domenica 8 giugno torna Party Like a Deejay, la straordinaria festa firmata Radio Deejay che per due giorni animerà l'intero Parco Sempione e l' Arco della Pace di Milano con tanta musica, sport e intrattenimento per un appuntamento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano. Incontri, attività sportive, tanta musica e iniziative imperdibili: Party Like a Deejay è un evento senza eguali per vivere un fine settimana irripetibile con aree tematiche allestite di giorno all'interno di Parco Sempione (Area Sport, Area Giochi Senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Virtual Zone, Casa Deejay, L'Ingegneria dei Sogni e Deejay Cafè), speciali talk con alcune delle voci più amate della radio e tanta musica live al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco (Speakers' Corner, D&D Live e Capital Live) e concerti con grandi artisti del panorama musicale italiano la sera all'Arco della Pace.

