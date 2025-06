Partono le nuove offerte del Google Store | fino a 250 euro di sconto sui Pixel

Le nuove offerte del Google Store sono qui e promettono di far brillare gli occhi agli appassionati di tecnologia! Fino a 250 euro di sconto sui modelli Pixel 9, 9 Pro e 9a non è un’occasione da perdere. Questa promozione si inserisce in un trend più ampio di competitività nel mercato degli smartphone, dove l'innovazione e il prezzo giusto possono fare la differenza. Scopri il tuo prossimo dispositivo e approfitta del risparmio!

Partono le nuove offerte del Google Store sulla gamma smartphone: coinvolti Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a e 8a.

