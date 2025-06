Parole pesi e misure

In un mondo che sembra oscillare tra caos e ansia, il linguaggio stesso diventa un campo di battaglia. Parole, pesi e misure non sono pi√Ļ solo strumenti di comunicazione, ma armi di persuasione e divisione. Gli estremismi si nutrono delle nostre paure, trasformando il dialogo in conflitto. In questo contesto, √® fondamentale riscoprire il potere delle parole per riappropriarci del senso comune e costruire ponti invece di muri. La sfida √® aperta: chi sapr√† utilizzare il linguaggio

Viviamo in un‚Äôepoca strana, a volte ai limiti del surreale. √ą¬†come se tutto il male e le preoccupazioni che ci circondando, tra crisi ambientali e crisi¬†economiche, guerre in corso e guerre evocate, finiscano per farci perdere la bussola nelle piccole cose, generando cortocircuiti fino a poco fa impensabili.¬† Ad esempio, se un gruppo di estremisti apertamente razzisti convoca un incontro in cui si teorizza la deportazione fuori dall‚ÄôEuropa di centinaia di migliaia di persone,¬†il famigerato¬†Remigration¬†Summit, si invoca la libert√† di parola e si trova pure una spazio¬†pubblico dove organizzarlo. Se la dipendente di un teatro urla ‚ÄúPalestina libera‚ÄĚ, scatta il licenziamento in tronco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Parole, pesi e misure

Segui queste discussioni su X

Una carezza data senza il peso del passato n√© l‚Äôansia del futuro, √® presenza, √® dono, Non tutte le carezze devono ricordare qualcosa. Alcune nascono solo per lenire, per dire ‚Äúci sono‚ÄĚ quando le parole non bastano. Buonanotte! Tweet live su X

Assumersi una qualche responsabilità mai? Il post era dell’ai, il tentativo perché ovviamente finito nel mirino, ma come si fa ad avere come insegnanti persone che nn comprendono il peso delle loro parole e le prevedibili conseguenze delle loro azioni? Tweet live su X

"Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire" diceva Alda Merini. Siamo abituati a vedere la comunicazione come affermazione e spesso ci perdiamo che √® il contrario: sono i buchi ‚Äúsilenziosi‚ÄĚ che lasciamo tra le parole a dire di pi√Ļ. Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Parole, pesi e misure

Da ilgiorno.it: Viviamo in un‚Äôepoca strana, a volte ai limiti del surreale. È come se tutto il male e le preoccupazioni che ci circondando, tra crisi ambientali e crisi economiche, guerre in corso e guerre evocate, ...

"Scelta divisiva". "Due pesi e due misure". Botta e risposta tra Sala e La Russa su Ramelli

Scrive msn.com: Sala boccia l‚Äôintitolazione di una scuola a Sergio Ramelli. Immediata la replica di La Russa e Gasparri: ‚ÄúCosì si legittima la memoria solo di una parte politica‚ÄĚ ...

Milano, Sala frena su una scuola per Ramelli: "Divisiva". La Russa: "Due pesi e due misure"

Da affaritaliani.it: Il sindaco di Milano esclude l‚Äôintitolazione di un istituto a Sergio Ramelli: "Non possiamo farlo per ogni vittima". Il centrodestra insorge: "C'è ...