Parole in un bicchiere - Incontro con Gian Andrea Cerone

Ultimo incontro di “Parole in un bicchiere” prima della pausa estiva: una serata imperdibile con Gian Andrea Cerone! Scopri il suo nuovo libro "La curva dell’oblio", in uscita il 4 giugno per Guanda Editore. Un'opportunità unica per approfondire la sua scrittura e il suo universo creativo. In un’epoca in cui le storie ci aiutano a dare senso al caos, non perdere l’occasione di confrontarti con un autore di spicco!

Ultimo appuntamento di “Parole in un bicchiere” prima della pausa estiva. Una serata per incontrare e conoscere l’autore ligure ( ma milanese d’adozione) Gian Andrea Cerone e il suo nuovo libro in uscita il 4 giugno per “Guanda Editore “La curva dell’oblio”. Autore di rilievo nel panorama. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - “Parole in un bicchiere” - Incontro con Gian Andrea Cerone

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salute mentale: card.Zuppi a incontro 'Le parole ritrovate'

Come scrive ansa.it: Difficilmente i promotori potevano immaginare una migliore mattinata conclusiva del 22/o Incontro nazionale a Roma de Le Parole ritrovate. Momento centrale di questa ultima giornata la ...

Parole a(r)mate a Bisceglie, incontro internazionale di poesia e musica

Si legge su ilmanifesto.it: A(r)marsi di parole scritte e dette, dunque, per trasformare questo nuovo libro di poesie in un’occasione di incontro, conoscenza e crescita comune, dove tra chi scrive e chi legge, tra chi parla e ...

Parole, pedali e Puccini. L’incontro di Fiab Toscana per le ciclovie sostenibili

Come scrive lanazione.it: Una tradizione, un incontro abituale che ogni anno riunisce ... del centenario della morte del maestro Giacomo Puccini. “Parole & Pedali & Puccini“ è infatti il titolo dell’evento ...