Parma capitale del calcio per tre giorni | tutto pronto per il Festival della Serie A

Parma si trasforma nella capitale del calcio per tre giorni, ospitando il Festival della Serie A! Un evento straordinario che celebra la passione calcistica italiana, con incontri esclusivi e workshop con stelle del presente e del passato. In un periodo in cui il calcio sta vivendo una rinascita globale, Parma si fa palcoscenico di storie, emozioni e innovazioni. Non perdere l'occasione di vivere questa esperienza unica!

Una tre giorni, organizzata da Lega Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Parma, per raccontare la bellezza e l'unicità del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità del presente e del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma capitale del calcio per tre giorni: tutto pronto per il Festival della Serie A

