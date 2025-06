Parità di genere inclusione | quando il lavoro fa differenza

Il Teatro Dal Verme si trasforma in un palcoscenico di cambiamento! Martedì 3 giugno, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell'evento Sky esplora la parità di genere e l'inclusione nel mondo del lavoro. Un momento imperdibile per ascoltare storie diverse e promuovere il rispetto reciproco. In un’epoca in cui la diversità è una forza, scopri come le esperienze di oggi possano plasmare un futuro migliore per tutti!

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. In un dibattito moderato da Alberto Giuffrè, giornalista di Sky TG24, Barbara Terenghi, Direttrice Sostenibilità di Edison e Scilla Signa, Fondatrice Hackher affronteranno il tema del lavoro come strumento di parità e inclusione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Parità di genere, inclusione: quando il lavoro fa differenza

