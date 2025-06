Parità di genere in azienda | tra sfide e opportunità

La parità di genere in azienda non è solo un obiettivo morale, ma una vera opportunità per crescere e innovare. Con la certificazione UNI/PdR 125:2022, le aziende possono finalmente distinguere l’impegno autentico dalle mere dichiarazioni. In un'epoca in cui l'inclusività è al centro delle strategie aziendali, investire nella giusta certificazione significa non solo rispettare i principi etici, ma anche attrarre talenti e migliorare le performance. Scopri come fare la differenza!

Negli ultimi anni, la parola “inclusività” è comparsa ovunque: nei valori aziendali, nelle campagne pubblicitarie, nei comunicati stampa. Ma come si distingue un reale impegno per la parità di genere sul lavoro da una strategia di facciata? La risposta è nella certificazione UNIPdR 125:2022, un documento ufficiale che misura, con criteri precisi, quanto un’azienda sia davvero equa e inclusiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

