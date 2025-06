Parità di genere a giugno e luglio un corso operativo per le aziende

In un'Italia sempre più attenta alla parità di genere, il 30 giugno e il 14 luglio si terrà un corso formativo mirato per le aziende. Un'opportunità preziosa per comprendere come integrare politiche inclusive e valorizzare il talento femminile. Con oltre 34mila imprese certificate in tutta Italia, è chiaro che l’uguaglianza non è solo un valore sociale, ma anche un vantaggio competitivo. Non perdere questa occasione per fare la differenza!

Il 30 giugno e il 14 luglio il Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio terrà un corso di formazione operativa sulla parità di genere nelle aziende. A oggi in Italia sono oltre 34mila le imprese certificate a livello nazionale per la parità di genere, di cui circa 659 in Friuli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Parità di genere, a giugno e luglio un corso operativo per le aziende

