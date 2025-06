Paris Saint-Germain nel bilancio del club 125 milioni in Bitcoin

Il Paris Saint-Germain si fa audace e punta sul futuro: 125 milioni in Bitcoin nel suo bilancio. Mentre sul campo conquista la Champions League con un sonoro 5-0 contro l'Inter, il club parigino abbraccia la rivoluzione digitale. Questo investimento non è solo una mossa finanziaria, ma un segnale chiaro della crescente fusione tra sport e criptovalute. Chi avrà il coraggio di seguire le loro orme?

Mentre sul campo dell'Allianz Arena di Monaco strapazzava l'Inter 5-0 aggiudicandosi la sua prima Champions League, oltreoceano il Paris Saint-Germain inaugurava un nuovo capitolo finanziario. Il club di Nasser Al-KhelaĂŻfi ha infatti annunciato di detenere Bitcoin nel proprio bilancio. Secondo le fonti riprese anche dal Sole 24 Ore, la cifra ammonta a circa 120 monete virtuali dal valore, stando al cambio attuale, pari a 12,5 milioni di dollari. Lo ha confermato dal palco della Bitcoin Conference di Las Vegas Pär Helgosson, capo della divisione tecnologica e di venture capital del club francese: «Abbiamo iniziato a convertire parte delle nostre riserve in criptovalute nel 2024», ha sottolineato al pubblico di investitori.

Il Bitcoin entra nel bilancio del Paris Saint Germain

Lo riporta it.investing.com: OraFinanza - I campioni d’Europa di calcio del Paris Saint Germain puntano sulle criptovalute. L’annuncio è arrivato dal palco della Bitcoin Conference tenutosi la settimana scorsa a Las Vegas, quando ...

