Parco Berlusconi? No parco delle Madri costituenti Scontro sul dono di Silvio a Merate

A Merate infuria il dibattito sul futuro del parco intitolato a Silvio Berlusconi. La proposta di chiamarlo "Parco delle 21 Madri Costituenti" ha suscitato polemiche, con accuse di "bullismo istituzionale". Questo scontro non è solo locale: riflette un trend più ampio di rivalutazione delle figure storiche e dei loro legami con il presente. È un momento cruciale per comprendere come la memoria collettiva possa influenzare il nostro spazio pubblico. Chi avrà l’ultima

Merate, 3 giugno 2025 – Parco delle 21 Madri costituenti, al posto di parco Silvio Berlusconi, che quel parco lo ha realizzato e regalato ai meratesi, o di parco Rosa Bossi, cioè sua mamma, come avrebbe voluto lui. “Un atto di bullismo istituzionale” è l’accusa nei confronti del sindaco Mattia Salvioni e soprattutto dell’assessore alla Cultura Patrizia Riva da parte dei sostenitori di Forza Italia, che, alla vigilia della cerimonia di intitolazione del parco alle 21 Madri costituenti appunto, avvenuta ieri in occasione della Festa della Repubblica, hanno organizzato una manifestazione in memoria dell’ex premier scomparso il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni, proprio nel bosco urbano che avrebbero voluto portasse il suo nome. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco Berlusconi? No, parco delle Madri costituenti. Scontro sul dono di Silvio a Merate

Se ne parla anche su altri siti

Parco Berlusconi? No, parco delle Madri costituenti. Scontro sul dono di Silvio a Merate; Parco Berlusconi, la contromanifestazione del centrodestra; Merate, via Allende: il parco della discordia tra inaugurazione e contro manifestazione; Fedez contro Sala: Per fortuna non si può ricandidare, un sindaco influencer anche no. 🔗Cosa riportano altre fonti

Parco Berlusconi? No, parco delle Madri costituenti. Scontro sul dono di Silvio a Merate

Riporta ilgiorno.it: Merate, 3 giugno 2025 – Parco delle 21 Madri costituenti, al posto di parco Silvio Berlusconi, che quel parco lo ha realizzato e regalato ai meratesi, o di parco Rosa Bossi, cioè sua mamma, come ...

Berlusconi? No. Anche il parco di Merate gli nega l’intitolazione, ma è stato lui a donarlo alla città

ilgiorno.it scrive: A Berlusconi, che quel parco lo ha appunto voluto, progettato nei minimi particolari, e pagato, lasciandolo a disposizione di tutti, l’assessora ha preferito le 21 Madri costituenti.

Berlusconi? No. Anche il parco di Merate gli nega l’intitolazione, ma è stato lui è donarlo alla città

Segnala msn.com: A Berlusconi, che quel parco lo ha appunto voluto, progettato nei minimi particolari, e pagato, lasciandolo a disposizione di tutti, l’assessora ha preferito le 21 Madri costituenti.