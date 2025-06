Parcheggiare l’auto è un lusso Misura punitiva verso i cittadini

Parcheggiare l'auto a Fano sta diventando un vero e proprio lusso, con abbonamenti stagionali che schizzano da 30 a 100 euro. La protesta dei residenti è forte: in un momento di crisi economica, questa misura sembra più una punizione che una soluzione. Questo aumento non solo incide sulle tasche delle famiglie, ma amplifica un trend preoccupante in molte città italiane, dove il costo della vita continua a salire. E tu, come la pensi?

Fano, 3 giugno 2025 – "Una misura punitiva da parte di una maggioranza insensibile all'attuale congiuntura economica". Così una residente del Lido commenta l'aumento del costo degli abbonamenti stagionali nella zona mare, passati da 30 a 100 euro. "Con l'inflazione – prosegue la signora – che sta impoverendo i cittadini in termini di salario reale, che fa l'attuale maggioranza? Aumenta in maniera vergognosa (più del triplo) i permessi per i residenti che sono di fatto costretti a pagare la tassa. Fortuna che rappresentano il cambiamento". Ironizza un'altra residente di Sassonia: "L'assessore alla Viabilità Alessio Curzi ha commentato che è tutto ok perché gli abbonati pagano solo un euro al giorno.

Leggi anche Ztl nel centro storico, Napoletano: "I residenti senza posto auto non possono parcheggiare vicino casa" - L'adeguamento degli orari della Zona a Traffico Limitato (ZTL) ha suscitato diverse opinioni.

