Paragonare Israele ai nazisti è antisemitismo travestito da giustizia

L'uso strumentale di termini come "antisionismo" e "anticolonialismo" per giustificare l'antisemitismo è un fenomeno allarmante che segna un ritorno a ideologie pericolose. In un'epoca in cui il dialogo dovrebbe prevalere, ci troviamo di fronte a una distorsione del linguaggio che mina le basi della convivenza. Riflessioni profonde sono necessarie: possiamo davvero permettere che l’odio travestito da giustizia riemergano nel nostro tempo?

Al direttore - L'antisemitismo da latente è tornato manifesto. Se non fosse per le implicazioni tragiche verrebbe da ridere amaramente all'idea che l'odio più antico possa declinarsi come "antisionismo", "antirazzismo" e "anticolonialismo". In questa perversa deriva le parole hanno perduto il loro significato. Filosofi e accademici, psicologi e anche psicoanalisti, hanno perso l'occasione per fare la differenza, partecipando chi più, chi meno, a un rito delirante di "purificazione" che sembra avere preso in ostaggio la capacità di pensare e di immaginare percorsi possibili per una composizione politica sostenibile dei conflitti che lacerano il vicino oriente.

