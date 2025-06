Papà divorziato deve pagare il college negli Usa al figlio i giudici | “Se lo può permettere”

In un’epoca in cui il costo dell'istruzione universitaria cresce costantemente, un recente caso negli Stati Uniti mette in luce le responsabilità dei genitori divorziati. Nonostante le divergenze sul percorso di studi del figlio, i giudici hanno stabilito che il papà deve versare oltre 18mila euro per garantire un futuro migliore al ragazzo. Una decisione che solleva interrogativi su diritti e doveri familiari in un contesto sociale in continua evoluzione.

Nonostante il suo dissenso nei confronti del percorso di studi scelto dal figlio, i giudici hanno deciso che il papà, divorziato dall'ex moglie, dovrà comunque continuare a contribuire alle spese universitarie del ragazzo, versando 18mila e 600 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

