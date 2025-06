Paolo Piccolo trasferito al Don Gnocchi dopo mesi di attesa | finalmente!

Dopo mesi di attesa, Paolo Piccolo inizia un nuovo capitolo della sua vita al Polo Riabilitativo “Don Gnocchi”. La sua storia ci ricorda quanto sia cruciale il supporto nella riabilitazione delle vittime di violenza. In un periodo in cui si parla sempre più di giustizia e recupero, il trasferimento di Paolo rappresenta una piccola grande vittoria per la speranza e il diritto a una seconda chance. Restate con noi per seguire il suo percorso!

C’è una certa soddisfazione — composta, moderata, e forse per questo più sincera — nell’apprendere che Paolo Piccolo, il giovane di ventisei anni ridotto a ventiquattro chili dopo un’aggressione in carcere, è stato finalmente trasferito presso il Polo Riabilitativo “Don Gnocchi” dell’Ospedale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Paolo Piccolo trasferito al Don Gnocchi dopo mesi di attesa: finalmente!

Avellino, l'appello di nonna Cira: «Salvate la vita a Paolo»

Lo riporta ilmattino.it: «Mio nipote si deve riprendere e dobbiamo riportarlo a casa». Il commovente appello è quello di nonna Cira Russo. Chiede di trovare con urgenza, per suo nipote Paolo Piccolo, ...