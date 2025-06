Paolo Esposito | Sono contento che Inzaghi il piangina lasci la Serie A Se ne va da perdente non se ne poteva più…

Simone Inzaghi lascia l’Inter, un addio che segna non solo il destino di un tecnico, ma anche un cambiamento epocale nel calcio italiano. Dopo quattro anni segnati da alti e bassi, il mister piacentino approda in Arabia Saudita, abbracciando un progetto ambizioso con l'Al-Hilal. Questo trasferimento evidenzia l'attrazione crescente dei campioni del mondo arabi per i talenti europei, in un contesto calcistico in continua evoluzione. Riuscirà Inzaghi a risc

L'incontro di questo pomeriggio tra l'Inter e Simone Inzaghi ha portato a quello che ormai lasciava presagire ad un addio tra la società nerazzurra e il tecnico piacentino che di fatto lascia la società nerazzurra dopo 4 anni per firmare la ricca offerta dell' Al-Hilal con la sua avventura saudita che incomincerà con il Mondiale .

