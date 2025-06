Paolo Dall' Oglio ritrovato il corpo di un religioso in Siria | Verifiche in corso

Il ritrovamento del corpo di un religioso in Siria riaccende i riflettori sulla drammatica crisi in corso nel Paese. La conferma del nunzio apostolico di Damasco getta un'ombra su una situazione già complessa, segnata da conflitti e violenze. Questo tragico evento ci ricorda che dietro le statistiche ci sono vite umane e storie di fede. Mentre le verifiche proseguono, è fondamentale non perdere di vista l'umanità in questo dramma collettivo.

Il nunzio apostolico di Damasco ha confermato che il cadavere di un uomo in abiti religiosi è stato rinvenuto in una fossa comune vicino a Raqqa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paolo Dall'Oglio, ritrovato il corpo di un religioso in Siria: "Verifiche in corso"

