Paolini rivincita al Roland Garros | l’azzurra dimentica l’eliminazione

ottenuto una preziosa vittoria al Roland Garros! Dopo una delusione, l’azzurra ha dimostrato di avere il carattere giusto per rialzarsi. In un momento in cui il tennis italiano sta brillando sui palcoscenici internazionali, la resilienza di Paolini rappresenta l'emblema della determinazione. Mentre i riflettori sono puntati su Sinner e Musetti, la sua rivincita è un segnale che il nostro sport continua a sorprendere e emozionare.

Jasmine Paolini torna alla vittoria dopo la delusione di qualche giorno fa, ecco come prosegue il suo percorso al Roland Garros. Il tennis italiano continua a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati, nonostante qualche delusione. Se Jannik Sinner e Lorenzo Musetti puntano le semifinali del singolo maschile, infatti, Jasmine Paolini ha già abbandonato la competizione. La sfida di domenica contro Elina Svitolina è stata decisiva per le sorti dell’italiana, eliminata agli ottavi di finale. Il Roland Garros di Paolini, però, non è ancora finito: la 29enne azzurra è ancora impegnata nel doppio con Sara Errani. 🔗 Leggi su Sportface.it

Comunque bravo #Sinner, bravo #Musetti, eterna #Errani, ma l'imperatrice di Roma è assolutamente Jasmine #Paolini Leggi la discussione

#Paolini bis, con Errani ha vinto anche il doppio. E chi la ferma più? #internazionaliroma Leggi la discussione

LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, Roland Garros 2025 in DIRETTA: la rivincita di Roma vale la semifinale!

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Errani/Paolini e ...

Roland Garros in diretta, Errani e Paolini a caccia della semifinale. Oggi Musetti-Tiafoe

Come scrive repubblica.it: Le due azzurre impegnate nei quarti del doppio, il toscano sfida lo statunitense per un posto tra i migliori quattro dello Slam francese ...

Roland Garros: Errani/Paolini battono ancora Mertens/Kudermetova e volano in semifinale

Come scrive tennisitaliano.it: La coppia azzurra non lascia scampo a Mertens e Kudermetova, costrette ancora ad arrendersi dopo la finale di Roma Jasmine Paolini e Sara Errani volano in semifinale nel torneo di doppio femminile al ...