Paola Rossi vara la Giunta. Primo Consiglio giovedì

Paola Rossi, nuovo sindaco di Santo Stefano Lodigiano, è pronta a presentare la sua giunta durante il primo Consiglio comunale giovedì. Con Luca Foletti come vicesindaco, l’Esecutivo promette di portare freschezza e innovazione in un'epoca in cui le amministrazioni locali stanno cercando di rispondere alle sfide emergenti. Un punto interessante? La partecipazione dei cittadini sarà al centro dell'agenda, riflettendo un trend sempre più forte di coinvolgimento comunitario. Non mancate!

È fatta per il nuovo Esecutivo che il neo sindaco di Santo Stefano Lodigiano Paola Rossi presenterà durante la prima seduta di Consiglio comunale fissata per giovedì alle 21 nella sala polivalente di via Forni: si tratta, al netto di cambiamenti seppur improbabili dell'ultimo momento, del vicesindaco Luca Foletti, il cui nominativo era già in ticket con Rossi prima delle elezioni del 25 e 26 maggio, e Roberto Tantardini che assumerà l'incarico di assessore con le deleghe al Bilancio, Lavori pubblici e Urbanistica. Per Tantardini sarà un ritorno alla vita amministrativa dopo una lunga esperienza come vicesindaco a Caselle Landi.

