Paola Cortellesi | Detesto quelli della mia età che si lamentano sempre dei giovani Oggi i giovani sono preparati | consapevoli bravi curiosi

Paola Cortellesi lancia una forte denuncia contro i coetanei che criticano i giovani: "Sono preparati e curiosi!" La regista di "C’è ancora domani", dopo un successo straordinario, ha inaugurato la nuova edizione de Il Cinema in Piazza. Un'affermazione che si allinea a un trend crescente: il riconoscimento delle nuove generazioni come agenti di cambiamento. È tempo di ascoltarli, perché le loro storie possono offrirci prospettive sorprendenti!

La regista di C’è ancora domani, reduce da un successo che ha superato ogni aspettativa, ha aperto la nuova edizione de Il Cinema in Piazza: «Alcune cose, dette da persone che si prendono la responsabilità di raccontare, possono arrivare in modo diverso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paola Cortellesi: «Detesto quelli della mia età che si lamentano sempre dei giovani. Oggi i giovani sono preparati: consapevoli, bravi, curiosi»

