Panico e fuggi fuggi sul treno del mare | accoltellamento e terrore tra i ragazzi

Panico e terrore hanno colpito il treno del mare, segnando un'estate che doveva essere di festa. La serata del 2 giugno a Lucca si trasforma in un incubo, con un accoltellamento tra ragazzi che ha scosso la comunità. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: la crescente violenza tra giovani, amplificata dalla tensione sociale. Un invito a riflettere su quanto sia fondamentale creare spazi sicuri per le nuove generazioni.

Lucca, 3 giugno 2025 – Un viaggio da incubo che le centinaia di persone che nella serata del 2 giugno si sono ritrovate sul treno Viareggio Firenze delle 20.10 non dimenticheranno facilmente. Vagoni stipati di pendolari del mare, soprattutto adolescenti che, complice la giornata di festa e le temperature da estate piena, si sono riversati sulla costa toscana. Un treno talmente colmo che è partito da Viareggio con cinquanta minuti di ritardo. Panico e terrore si sono materializzati durante il rientro a Firenze quando è iniziata a circolare la voce di un presunto accoltellamento. Alla fermata di Lucca c’è stato un vero e proprio fuggi fuggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Panico e fuggi fuggi sul treno del mare: accoltellamento e terrore tra i ragazzi

