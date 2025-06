Pallone d’Oro 2025 | Dembele favorito spera anche Donnarumma a quota 8

Il Pallone d'Oro 2025 è già nel mirino, con Ousmane Dembélé in pole position. Ma non dimentichiamo Gianluigi Donnarumma, che punta a sorprendere con la sua ottava nomination. La finale di Champions League sarà cruciale: chi si aggiudicherà il trofeo potrebbe riscrivere le gerarchie. Un confronto tra talento individuale e trionfi collettivi, un tema sempre attuale nel calcio. Chi sarà l'assoluto protagonista? La competizione è aperta!

Leggi anche Conferenza stampa Luis Enrique post PSG Inter: «Non so se possiamo definirlo capolavoro, ma abbiamo giocato con grande intensità! Pallone D’Oro? Lo darei a Dembelé» - Luis Enrique, dopo la vittoria schiacciante del PSG sull’Inter, ha sorpreso tutti con le sue parole. "Non so se possiamo definirlo capolavoro", ha dichiarato, sottolineando l’intensità della squadra.

Il verdetto della finale di Champions League influenzerà anche il voto per il Pallone d`Oro 2025 e Ousmane Dembele parte senza dubbio favorito nei pronostici. Luis.

Il Pallone d’Oro sembra già assegnato dopo la finale di Champions: altri nomi sono improbabili

Dopo la finale di Champions League dominata dal PSG sull'Inter, il Pallone d'Oro 2025 sembra già assegnato: Luis Enrique spiega perché ...

La risposta matura di Lamine Yamal sul Pallone d'Oro: "Le persone hanno il concetto sbagliato"

Lamine Yamal è uno dei favoriti per il Pallone d'Oro di quest'anno, il che lo renderebbe il più giovane di sempre a vincerlo, a 18 anni (ma sulla base di una stagione giocata a 17 anni). La giovane st ...