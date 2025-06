Pallavolo giovanile | bronzo per Valsa Group Modena Volley sesto posto per Conad Sassuolo

Un finale da applausi per il volley giovanile modenese! Con il bronzo conquistato dalla Valsa Group Modena Volley e il sesto posto del Conad Sassuolo, le nuove leve si affermano in un panorama sportivo sempre più competitivo. Questo successo non è solo un traguardo, ma un chiaro segnale di crescita per il movimento pallavolistico locale. Siamo pronti a scommettere sui campioni di domani!

Finisce con un bel podio, e un ottimo sesto posto, l’avventura delle due squadre modenesi maschili impegnate nelle finali nazionali giovanili di pallavolo: sesto posto per il Conad Volley Sassuolo nelle finali Under 15 disputatesi tra Fondi e Gaeta, bellissimo bronzo per la squadra Junior League della Valsa Group Modena Volley nella finale che si è chiusa ieri a Bologna. La squadra di Andrea Asta, dopo aver perso solo al tie break una combattuta semifinale con la Consar Ravenna, ha poi dominato la finalina, battendo 3-1 (3028 2523 2426 2512) l’Itas Trentino, grazie ad un’ottima prova corale, e un Pardo Mati monumentale, autore di ben 24 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallavolo giovanile: bronzo per Valsa Group Modena Volley, sesto posto per Conad Sassuolo

Leggi anche Finali Nazionali di pallavolo giovanile: Modena protagonista con sei squadre in gara - Modena si prepara a brillare alle Finali Nazionali di pallavolo giovanile, con sei squadre pronte a sfidarsi nelle categorie Under 18 femminile e Under 19 maschile.

Approfondimenti da altre fonti

Pallavolo giovanile: bronzo per Valsa Group Modena Volley, sesto posto per Conad Sassuolo

msn.com scrive: Le squadre modenesi brillano nelle finali nazionali giovanili di pallavolo: bronzo per Valsa Group e sesto posto per Conad Sassuolo.

Pallavolo Mercato: Valsa Group Modena, conferme e addii: Porro titolare, Sanguinetti non soddisfatto dalle offerte

Secondo ivolleymagazine.it: La Valsa Group Modena inizia a plasmare la rosa per la prossima stagione di SuperLega, con il primo tassello confermato: lo schiacciatore Luca Porro. Come riporta Alessandro Trebbi su Il Resto del Car ...

Pallavolo Finali Tricolori Giovanili – Volleyrò Casal de’ Pazzi trionfa nell’U16 femminile

ivolleymagazine.it scrive: Il Pala Di Concilio di Agropoli (SA) si è trasformato in un’arena di emozioni per la finale delle BigMat Finali Nazionali Giovanili Under 16 Femminili. Davanti a una splendida cornice di pubblico, Vol ...