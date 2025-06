Pallanuoto l’Italia torna a giocare dopo la squalifica | sfida suggestiva contro l’Ungheria

Il Settebello è pronto a riprendere il suo cammino! Dopo sei mesi di squalifica, l'Italia torna in acqua con una sfida emozionante contro l'Ungheria. Questo ritorno segna non solo la rinascita della squadra, ma anche un momento cruciale in vista dei Mondiali di Singapore. L'aspettativa cresce: riusciranno i nostri campioni a riconquistare il trono mondiale? Non perdere l'occasione di tifare per loro!

Il Settebello torna in scena! Terminata la squalifica di sei mesi comminata dall’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile si appresta a incominciare la propria stagione che culminerà con i Mondiali, in programma a Singapore dal 12 al 24 luglio. Il primo raduno è incominciato a Ostia lo scorso 26 maggio e si protrarrà fino al 7 giugno, poi il 9 giugno (ore 20.15) andrà in scena il primo incontro ufficiale degli azzurri dopo lo stop forzato. I ragazzi del CT Sandro Campagna affronteranno l’Ungheria presso la piscina Felice Scandone di Napoli. L’amichevole rappresenta chiaramente il primo passo verso la rassegna iridata, dove l’Italia si presenterà dopo aver conquistato la medaglia d’argento nell’ultima edizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, l’Italia torna a giocare dopo la squalifica: sfida suggestiva contro l’Ungheria

