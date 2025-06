Palio un tuffo nella Corte degli Este | Che i giochi antichi abbiano inizio

Il Palio di Copparo riaccende l’amore per le tradizioni storiche! Domenica scorsa, la piazza ha respirato l’atmosfera rinascimentale della Corte degli Este, catturando l’attenzione di un pubblico affascinato. I rioni Crusar, Dezima, Furnas e Mota hanno dato vita a una parata indimenticabile, mentre la Corte Ducale si è mostrata in tutto il suo splendore. Scopri come queste celebrazioni riportano in vita la magia del passato e uniscono la comunit

Un affascinante viaggio nel tempo, domenica scorsa, ha riportato Copparo e la sua piazza agli antichi fasti della Corte Estense, per dare ufficialmente il via alla 46ª edizione del Palio. Davanti alla Delizia Estense si sono posizionati in parata i rioni Crusar, Dezima, Furnas e Mota, dopo i quali ha fatto ingresso la Corte Ducale. Momento centrale della cerimonia è stata la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Fabrizio Pagnoni al nuovo Capitano di Piazza: Simone Battaglia ha accolto il "dono delle chiavi di questo castello, a nome di questa comunità tanto cara al nostro cuore", in segno di fedeltà alla nobile famiglia d’Este e con il compito di "regolare li giochi e le dispute di ogni sorte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palio, un tuffo nella Corte degli Este: "Che i giochi antichi abbiano inizio"

Ne parlano su altre fonti

Palio, un tuffo nella Corte degli Este: Che i giochi antichi abbiano inizio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Palio, un tuffo nella Corte degli Este: "Che i giochi antichi abbiano inizio"

Secondo ilrestodelcarlino.it: Copparo, il sindaco Pagnoni ha consegnato le chiavi al nuovo capitano di piazza Simone Battaglia "La manifestazione più importante dal punto di vista sociale, culturale e storico del nostro territorio ...

Uno sguardo sulla Corte Ducale. Il lato secolare e laico del Palio che apre i cortei e le processioni

Segnala msn.com: L’immagine che deve rievocare è quella dei cortigiani al seguito di Borso d’Este, che nel 1471 partì verso Roma da marchese, per ritornare da duca. Vesti di broccato, d’oro e d’argento, di seta e vell ...

Tuffo nel ’400: il Palio del Ticino farà emozionare

Secondo ilgiorno.it: I tamburi, una corte di figuranti e la voce dell’araldo che ieri girava per il centro hanno aperto ufficialmente la XVI edizione del Palio del Ticino, la rievocazione nel segno del legame della ...