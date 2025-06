Palio Città della Quercia Nadia Battocletti vince i 1 500 metri

Nadia Battocletti ha illuminato il 61esimo Palio Città della Quercia, conquistando i 1.500 metri e avvicinandosi a un record italiano sfuggito per soli 4 centesimi! Questo trionfo non solo celebra il talento di una giovane promessa dell'atletica, ma si inserisce in un contesto di rinascita dello sport italiano, dove le nuove generazioni si preparano a brillare sui palcoscenici internazionali. Un momento che fa sperare in un futuro radioso!

Nadia Battocletti ha vinto i 1.500 metri al 61esimo Palio Città della Quercia, sfiorando il record italiano (mancato di soli 4 centesimi) sotto gli occhi di uno stadio gremito e festante. Nel circuito Silver Continental Tour di World Athletics, si è tenuto lunedì 2 giugno il 61esimo Palio Città della Quercia. L’evento ha potuto godere della corsa della trentina Nadia Battocletti, autentica padrona di casa sempre più lanciata nel riscrivere la storia del mezzofondo italiano e non solo, forte dell’argento olimpico nei 10.000 metri di Parigi 2024 e dei quattro titoli europei conquistati in pista (5000 e 10. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche Palio del Niballo, presentato il programma: la città si prepara ad accogliere il mese di giugno tra i colori dei Rioni - Con l'approssimarsi di giugno, Faenza si prepara a celebrare il Palio del Niballo, un evento che anima la città con i vivaci colori dei cinque Rioni.

Se ne parla anche su altri siti

Rovereto: Nadia Battocletti esalta il Palio Città della Quercia; Palio della Quercia a Rovereto con Nadia Battocletti: preview, orario, diretta tv; Nadia Battocletti lancia il Palio Città della Quercia a suon di record; Palio Città della Quercia: tutti gli azzurri. 🔗Ne parlano su altre fonti