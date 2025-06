Palazzo Vitelli si illumina di viola contro la violenza di genere

Il 5 giugno, Palazzo Vitelli si tingerà di viola per celebrare il terzo anniversario dello 'Sportello interuniversitario pisano contro la violenza di genere'. Un gesto potente che si inserisce in un contesto di crescente consapevolezza contro la violenza di genere. La luce viola non è solo un colore: è un faro di speranza e di lotta per tutte le vittime. Unisciti a noi e fai sentire la tua voce!

In occasione del terzo anniversario della istituzione dello 'Sportello interuniversitario pisano contro la violenza di genere', giovedì 5 giugno Palazzo Vitelli alle 20 si illuminerà di viola, colore identificativo dello Sportello e simbolo del contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Palazzo Vitelli si illumina di viola contro la violenza di genere

