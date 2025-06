Palasport a Genova slitta il passaggio al Comune E ora gli uffici scelgono la prudenza

Il palasport di Genova resta in bilico: il passaggio al comune slitta nuovamente a causa di problematiche legate all’agibilità. Mentre la città si prepara ad ospitare eventi di rilevo, come i prossimi europei di scherma, la prudenza degli uffici comunali potrebbe mettere a rischio l’organizzazione. Un cambio di rotta che invita a riflettere sull’importanza delle infrastrutture sportive nel rilancio dell’intera area metropolitana. Genova è pronta a scommettere sul suo futuro?

Nuovo rinvio per l’ingresso nel patrimonio pubblico dell’Arena per la mancanza di un atto relativo all’agibilità. Cambio di rotta in attesa delle scelte della giunta Salis. Possibili problemi per i prossimi europei di scherma. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Palasport a Genova, slitta il passaggio al Comune. E ora gli uffici scelgono la prudenza

Segui queste discussioni su X

Francesco De Gregori aggiunge nuove date estive al Rimmel Tour 2025 per festeggiare il 50° anniversario dell'album! Biglietti per le date estive ora disponibili su https://buff.ly/7TCrUls Scopri tutte le date del tour su http://TicketOne.it! Tweet live su X

Oggi allo Stadium di Genova si sono svolti i Campionati italiani cadetti di #judo L’evento, inserito nel palinsesto di ‘Liguria 2025 Regione Europea dello Sport’, ha visto la partecipazione dell’assessore allo #Sport della Regione Liguria Simona Ferro Tweet live su X

#BERLUSCONI JR SUL RING, LORENZO VINCE IN TRE ROUND Lorenzo Berlusconi, figlio di Pier Silvio e nipote del Cavaliere ed ex premier, a 14 anni ha battuto in modalità 'contatto leggero' Mattia De Icco dopo tre round, nell'incontro del Palasport di Geno Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Palasport a Genova, slitta il passaggio al Comune. E ora gli uffici scelgono la prudenza

Riporta ilsecoloxix.it: Nuovo rinvio per l’ingresso nel patrimonio pubblico dell’Arena per la mancanza di un atto relativo all’agibilità. Cambio di rotta in attesa delle scelte della ...

Palasport, ora l’acquisto slitta. Sulla firma l’incognita del voto

Si legge su ilsecoloxix.it: Posticipato l’atto finale con cui il Comune comprerà di nuovo l’arena dai privati. Necessaria la modifica di un atto tecnico. Resta il nodo sulla futura ...

Palasport, rinviato il rogito per la riacquisizione dell’arena sportiva da parte del Comune

Da msn.com: E' l'atto che deve sancire il ritorno della parte non commerciale dell'impianto in mano pubblica, operazione da 23 milioni di euro per le casse di palazzo Tursi ...