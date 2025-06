PalaGuerrieri e ritardi | è un coro di proteste

La situazione al PalaGuerrieri di Fabriano accende un coro di proteste che riflette un malessere più ampio: la scarsità di trasparenza nella gestione dei lavori pubblici. Il sindaco Daniela Ghergo è finita sotto i riflettori, con cittadini delusi in attesa di una data di inaugurazione. In un'era dove la comunicazione è fondamentale, il ritardo rischia di minare la fiducia nelle istituzioni. Sarà tempo di cambiamenti?

Sono state tante le polemiche dopo l’incontro del sindaco di Fabriano Daniela Ghergo di fronte al PalaGuerrieri sabato scorso per fare il punto sui lavori. In primis la mancanza di una data certa di inaugurazione dopo un cantiere a rilento per diversi imprevisti. "Dopo tre anni di consiliatura, ci aspettavamo che quello della trasparenza e della comunicazione di una Giunta fosse un valore democratico da praticare in ogni occasione, non soltanto quando messi alle strette dall’opinione pubblica cittadina – commenta Fabriano progressista -. L’open day sul palasport è stato il riassunto di un’amministrazione inadeguata a far fronte alla continua richiesta di varianti in corso d’opera, che comportano allungamento dei tempi di consegna e aumento dei prezzi ma soprattutto, una excusatio manifesta, chiamando a raccolta la popolazione solo in seguito a sempre più progressivo rallentamento dell’opera palas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it