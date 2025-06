Paganini dubbioso | La scelta di Comolli come dg della Juve non mi convince Perché bisogna prendere i dirigente in Francia? Massara…

Il mondo del calcio è in continua evoluzione e il dibattito sulla scelta di Comolli come nuovo direttore generale della Juventus accende passioni. Paolo Paganini esprime dubbi su questa mossa, suggerendo che la vera opportunità fosse Massara, un dirigente con esperienza in Francia. Questo scontro di opinioni riflette l'incertezza che aleggia attorno alla Vecchia Signora, pronta a riprendersi dopo una stagione altalenante. La domanda ora è: sarà la scelta giusta per risollevare le sorti bianconere?

Paganini dubbioso sulla scelta dei bianconeri per Comolli: tutte le parole dell’esperto di mercato. Il giornalista Paolo Paganini ha analizzato sul proprio profilo X la scelta della Juve di puntare su Comolli come dg bianconero. Le parole anche sul possibile nuovo ds dopo Giuntoli. PAROLE – «Andrò controcorrente ma la scelta di Comolli Dg della Juventus non mi convince. In Italia ci sono ottimi dirigenti bisogna andare a prenderli in Francia? Boh. Sarà ovviamente valutato sui risultati che porterà. A fianco a lui Chiellini e forse Massara». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paganini dubbioso: «La scelta di Comolli come dg della Juve non mi convince. Perché bisogna prendere i dirigente in Francia? Massara…»

