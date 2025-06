Paganico la festa di S Maria Assunta

Il 15 agosto, Paganico si veste a festa per la tradizionale celebrazione di S. Maria Assunta! Un evento che avviene ogni tre anni e attira visitatori da tutta la regione, creando una magia che unisce fede e comunità. Non perderti la processione solenne e le Sante Messe, immerse in un’atmosfera di gioia e appartenenza. Scopri come le tradizioni locali possono riunire generazioni diverse, creando un legame unico tra passato e presente.

Torna a Paganico, frazione di Capannori, la festa di S. Maria Assunta, patrona del paese, che si svolgerà venerdì 15 agosto. Le celebrazioni per tradizione, vengono effettuate ogni tre anni. L’iniziativa è inserita all’interno della settimana di festeggiamenti per S. Maria Assunta, con le Sante Messe, la processione solenne. Ovviamente sarà tutta la settimana di manifestazioni e di iniziative, con l’organizzazione di spettacoli, cene, in sinergia con la parrocchia. Il Comune di Capannori ha stabilito di concedere il patrocinio con la delibera numero 158 dei giorni scorsi. Una tradizione religiosa antica molto sentita dai residenti nella frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paganico, la festa di S.Maria Assunta

Altre fonti ne stanno dando notizia

Paganico, la festa di S.Maria Assunta; MERCATI E SAGRE GASTRONOMICHE A GIUGNO. 🔗Se ne parla anche su altri siti

S. Maria Nuova. Festa per i 60 e bilanci

Secondo msn.com: e l’illuminazione della facciata principale hanno concluso la giornata celebrativa del 60esimo compleanno della sede del Santa Maria Nuova in Viale Risorgimento. Un giro di boa che ha offerto l ...