Pagani torna sul luogo del delitto | Stm

Pagani torna sul luogo del delitto, un tuffo nel passato che riaccende i riflettori sulle manovre imprenditoriali italiane. La visita al Mef per sostenere Chery segna un momento cruciale in un contesto di cambiamenti e alleanze strategiche nel settore. Ma dove sono finiti gli altri protagonisti? La mancanza del vice presidente e il nuovo ruolo dell’ex consigliera Sciuto in Dassault promettono sviluppi intriganti. Rimanete sintonizzati, il futuro si preannuncia avvincente

Il tecnico di Padoan, che barattò la guida dell’azienda con Stx Fincantieri, è stato al Mef per sostenere Chery. Manca il vice presidente e l’ex consigliera Sciuto opera in Dassault. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pagani torna sul luogo del delitto: Stm

