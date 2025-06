Paesi Bassi il premier Schoof si dimette | è crisi di governo

Crisi nei Paesi Bassi: il premier Schoof si dimette dopo che Geert Wilders, leader della destra estrema, ha ritirato i suoi ministri in segno di protesta per la politica sull'immigrazione. Questo episodio segna un punto di svolta in un'Europa sempre più divisa su temi cruciali. La questione migratoria sta riaccendendo dibattiti intensi e polarizzati, mettendo alla prova la tenuta delle democrazie europee. Come reagiranno gli altri paesi?

È crisi di governo nei Paesi Bassi: Geert Wilders, leader della destra estrema, ha ritirato i suoi ministri. Il motivo? La politica sull'immigrazione.

Paesi Bassi, premier Schoof si dimette dopo che Wilders lascia coalizione

Video. Paesi Bassi, si dimette il primo ministro Dick Schoof

Olanda, si dimette il premier Schoof: c’entra l’alleato olandese di Matteo Salvini

