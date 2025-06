Paesi Bassi Geert Wilders fa cadere il governo sull’immigrazione

La crisi politica nei Paesi Bassi, innescata da Geert Wilders e la sua agenda anti-immigrazione, è un chiaro segnale di come le tensioni su questo tema stiano segnando il dibattito europeo. La caduta del governo rappresenta un ulteriore passo verso l'estremizzazione delle posizioni politiche, un trend che si fa sempre più forte nel continente. Quale futuro attende l'Olanda e l'Europa in questa tempesta politica? Non perdere l'opportunità di scoprirlo!

Il 3 giugno Geert Wilders, leader del Partito della libertà (Pvv, estrema destra), ha fatto cadere il fragile governo di coalizione olandese in seguito a una disputa sull’immigrazione, aprendo la strada alle elezioni anticipate. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Paesi Bassi, Geert Wilders fa cadere il governo sull’immigrazione

