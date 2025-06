Padre Paolo Dall’Oglio un corpo in Siria riapre la ferita

La scoperta di un corpo in abiti religiosi a Raqqa riaccende una ferita mai chiusa nel complesso mosaico del Medio Oriente. Un resti che raccontano storie di dolore e speranza, mentre le Forze Democratiche Siriane plasmano un nuovo futuro in un territorio lacerato da conflitti. Questo evento ci invita a riflettere su quanto il passato possa influenzare il presente: ogni ossa rinvenuta è un richiamo a non dimenticare.

Frammentario e labirintico come tutto in Medioriente, l’annuncio di un cadavere di uomo in abiti religiosi emerso da una fossa comune nei pressi di Raqqa, la “capitale” dell’Isis e teatro di battaglie e stragi indicibili un decennio fa, è un colpo al cuore e alla memoria. Ora in quel luoghi scavano i nuovi padroni, le Forze democratiche siriane. Paolo Dall’Oglio era stato rapito nel 2013, quando era andato nei territori dello Stato Islamico per trattare la liberazione di alcuni ostaggi; le indagini delle autorità italiane avevano presto preso la strada della sua morte, ma in tanti non hanno mai smesso di sperare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Padre Paolo Dall’Oglio, un corpo in Siria riapre la ferita

Leggi anche Gesuita romano e feroce oppositore di Assad, fece da ponte tra cristiani e musulmani. Chi è padre Paolo Dall’Oglio, scomparso da dodici anni - Padre Paolo Dall'Oglio, gesuita romano e coraggioso oppositore di Assad, è scomparso dodici anni fa ma il suo messaggio di dialogo tra cristiani e musulmani continua a risuonare.

Se ne parla anche su altri siti

Siria, il corpo di padre Dall'Oglio ritrovato in una fossa comune; Oggi, 'corpo di padre dall'Oglio in fossa comune in Siria'; Il corpo di padre Dall'Oglio forse trovato in una fossa comune in Siria. 🔗Cosa riportano altre fonti

Padre Paolo Dall'Oglio, un corpo in Siria riapre la ferita

Si legge su ilfoglio.it: Tra i resti emersi da una fossa comune vicino a Raqqa, l’ex roccaforte dello Stato Islamico, anche un corpo in abiti sacri. La sorella del gesuita rapito nel 2013: “Non è lui, portava abiti civili”.

Il corpo di padre Dall'Oglio forse in una fossa comune

Lo riporta ansa.it: Da Damasco, il nunzio apostolico, il cardinale Mario Zenari non conferma e non smentisce mentre è più diretta Francesca Dall'Oglio, sorella del gesuita sparito in Siria nel 2013: "questa per me non è ...

Ritrovato il corpo? Ore di attesa per Padre Paolo Dall'Oglio. Il sacerdote del dialogo tra fedi

Scrive huffingtonpost.it: La notizia del ritrovamento dei resti del religioso in una fossa comune a Raqqa è ancora in attesa di conferma. Le sue tracce sono state perse il 29 luglio ...