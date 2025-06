Padre Paolo Dall’Oglio il cadavere del sacerdote forse in una fossa comune a Raqqa

La drammatica scoperta del corpo di padre Paolo Dall'Oglio, sacerdote gesuita scomparso nel 2013 in Siria, riporta alla luce il terribile conflitto che ha devastato la regione e il destino dei molti che lottano per la pace. La presenza del corpo in abiti religiosi mette in evidenza il coraggio di chi, come lui, ha sfidato le avversità per portare un messaggio di speranza in un contesto di violenza. Una storia che invita a riflettere sulla resilienza della fede in tempi

Il gesuita romano era scomparso il 29 luglio 2013 nel Nord della Siria all’epoca occupato dallo Stato Islamico. Il nunzio apostolico a Damasco: “Il corpo era in abiti religiosi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Padre Paolo Dall’Oglio, il cadavere del sacerdote forse in una fossa comune a Raqqa

