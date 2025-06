Padre Paolo Dall' Oglio chi è il gesuita scomparso 12 anni fa in Siria

Padre Paolo Dall'Oglio, gesuita italiano scomparso in Siria dodici anni fa, è un simbolo di speranza e dialogo in un contesto di conflitti. Impegnato nel promuovere la pace tra le religioni, il suo misterioso rapimento a Raqqa segna il cuore di una crisi umanitaria ancora in corso. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza di costruire ponti, anche quando le ombre della guerra sembrano prevalere. Non dimentichiamolo.

Fautore del dialogo tra religioni e di un percorso di pace in Medioriente, di Dall'Oglio si sono perse le tracce dal 29 luglio 2013 a Raqqa, nel pieno della guerra civile siriana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Padre Paolo Dall'Oglio, chi è il gesuita scomparso 12 anni fa in Siria

Leggi anche Padre Paolo Dall'Oglio, ritrovato il corpo in Siria, il vescovo di Qamishlie: "Cadavere di uomo in abiti religiosi nella fossa comune di Raqqa" - Shock e speranza si intrecciano nella notizia del ritrovamento del corpo di Padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita scomparso nel 2013.

