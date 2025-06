Padre Dall’Oglio sorella Francesca al Tg2000 | Ritrovamento corpo è una fake news

La recente notizia sul presunto ritrovamento del corpo di Padre Dall’Oglio ha acceso nuovamente i riflettori su una delle scomparse più misteriose degli ultimi anni. Ma la sorella, Francesca, non ci sta e smonta tutto: "Fake news!", afferma al Tg2000. In un’epoca in cui la verità è spesso oscurata dalla disinformazione, la sua voce diventa un faro. Qual è il confine tra realtà e leggenda nelle storie di chi lotta per la pace?

Scomparso nel 2013, forse rapito dall’ISIS. Oggi una notizia: il cadavere di Padre Dall’Oglio forse ritrovato in una fossa comune in Siria. La sorella Francesca smentisce al Tg2000: “Sempre le solite fake news che girano su mio fratello. Mi hanno smentito che ci sia stata una spedizione per cercare questo ipotetico corpo di mio fratello”. Servizio di Maurizio Di Schino. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Padre Dall’Oglio, sorella Francesca al Tg2000: “Ritrovamento corpo è una fake news”

