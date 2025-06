Padre Dall' Oglio individuato forse il corpo in una fosse comune in Siria | la conferma del nunzio apostolico a Damasco

Un mistero che si tinge di speranza e tristezza: il corpo di Padre Paolo Dall'Oglio, missionario scomparso nel 2013, potrebbe essere stato trovato in una fossa comune a Raqqa. Questa scoperta riaccende i riflettori sulla drammatica situazione della Siria e sul coraggio di chi, come Dall'Oglio, ha speso la vita per la pace. Una vicenda che invita a riflettere sull'impatto di conflitti dimenticati e la ricerca della veritĂ .

In una fossa comune nei pressi di Raqqa in Siria sarebbe stato rinvenuto il cadavere di un uomo in abiti religiosi e si ritiene possa essere quello di Padre Paolo Dall?Oglio. Il gesuita romano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Padre Dall'Oglio, individuato (forse) il corpo in una fosse comune in Siria: la conferma del nunzio apostolico a Damasco

