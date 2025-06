Padre Dall’Oglio forse il cadavere in una fossa comune a Raqqa in Siria

La tragica scoperta del presunto cadavere di Padre Paolo Dall'Oglio in una fossa comune a Raqqa riaccende i riflettori sulle atrocità della guerra siriana e sulla scomparsa di figure emblematiche. Il gesuita romano, rapito nel 2013, simboleggia il coraggio di chi ha lottato per la pace in un contesto devastato dal conflitto. È un richiamo urgente a non dimenticare le vite spezzate e a continuare a sperare in un futuro migliore.

Sarebbe stato trovato in una fossa comune nei pressi di Raqqa, in Siria, il cadavere di Padre Dall’Oglio. Lo riferisce ‘Oggi’. Sarebbe infatti stato rinvenuto il cadavere di un uomo in abiti religiosi e si ritiene possa essere quello di Padre Paolo Dall’Oglio. Il gesuita romano era scomparso il 29 luglio 2013 nel Nord della Siria all’epoca occupato dallo Stato Islamico. La notizia del possibile ritrovamento, riferita a ‘Oggi’ dal vescovo di Qamishlie – ‘Oggi’ pubblica anche l’audio della conversazione – secondo il giornale è stata confermata dal nunzio apostolico a Damasco cardinal Mario Zenari: “Sono stato informato ieri sera”, ha dichiarato l’ambasciatore della Santa Sede, “le indicazioni sulla località del ritrovamento e sull’identificazione di Padre Paolo non sono ancora precise. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Padre Dall’Oglio, forse il cadavere in una fossa comune a Raqqa in Siria

Leggi anche Davide Rossi assolto in via definitiva dall’accusa di lesioni e omissione di soccorso perché il fatto non sussiste. Il padre Vasco: “Innocente messo alla gogna dai media” - Davide Rossi è stato definitivamente assolto dalle accuse di lesioni e omissione di soccorso relative a un incidente avvenuto a Roma nel settembre 2016.

Segui queste discussioni sui social

#15maggioGiornata internazionale della #famiglia.Il concetto di famiglia ha subito profonde variazioni negli ultimi cinquant’anni. Dalla famiglia tradizionale con #madre, #padre e #figli si è passati alle famiglie allargate con #genitori, … Leggi la discussione

Le famiglie di oggi e di ieri, un crocevia di fenomeni tra presunta “naturalità” e asimmetrie #coppieomogenitoriali #coppieomossessuali #famiglianaturale #tassodifecondità #chiarasaraceno #padreaccudente #ruolifamiliari #Intervista #sociol… Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Padre Dall'Oglio, individuato (forse) il corpo in una fosse comune in Siria: la conferma del nunzio apostolico a Damasco

Segnala ilmattino.it: In una fossa comune nei pressi di Raqqa in Siria sarebbe stato rinvenuto il cadavere di un uomo in abiti religiosi e si ritiene possa essere quello di Padre Paolo Dall’Oglio. Il gesuita ...

Oggi: 'Il corpo di padre dall'Oglio in una fossa comune in Siria'

ansa.it scrive: La notizia data dal vescovo di Qamishlie. Il gesuita romano era scomparso il 29 luglio 2013 nel Nord della Siria dove si era recato per trattare la liberazione di alcuni ostaggi (ANSA) ...

Paolo Dall’Oglio, forse ritrovato il corpo in una fossa comune in Siria. L’annuncio del vescovo di Qamishlie

Riporta msn.com: La notizia, riferita a Oggi dal vescovo di Qamishlie nel Nord del Paese, è stata confermata dal nunzio apostolico a Damasco cardinal Mario Zenari ...