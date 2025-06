Padel Collalbrigo trionfa nel girone veneto | qualificazione nazionale conquistata per il secondo anno consecutivo

Il Padel Collalbrigo non si ferma più! Dopo un'epica finale contro il Padel Conegliano, la squadra conquista per il secondo anno consecutivo la qualificazione nazionale. Questo trionfo è emblematico di un fenomeno in espansione: il padel sta diventando uno degli sport più amati in Italia, portando con sé passione e competizione. Rimanete sintonizzati, perché il Collalbrigo è pronto a scrivere nuove pagine nella storia del padel!

Grande spettacolo e adrenalina nella fase finale del girone veneto di padel della Coppa dei Club, conclusasi con la vittoria del Padel Collalbrigo che ha avuto la meglio sul Padel Conegliano in una finale combattuta e ricca di sportività. La squadra di Collalbrigo si riconferma al vertice della. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Padel Collalbrigo trionfa nel girone veneto: qualificazione nazionale conquistata per il secondo anno consecutivo

Segui queste discussioni sui social

Padel vs Calcetto: La Rivoluzione nel Canavese! #Padel #Calcetto #Sport #Canavese #YouTube Leggi la discussione

Le Pillole del Pier (12-05-25) #LePilloleDelPier #Calcetto #Padel #SportInsieme #Amici Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Padel Collalbrigo trionfa nel girone veneto: qualificazione nazionale conquistata per il secondo anno consecutivo

trevisotoday.it scrive: Grande spettacolo e adrenalina nella fase finale del girone veneto di padel della Coppa dei Club, conclusasi con la vittoria del Padel Collalbrigo che ha avuto la meglio sul Padel Conegliano in una fi ...

Padel Mixto in Sardegna: trionfa l'inclusione nelle finali nazionali

Lo riporta corrieredellosport.it: In questi ultimi anni, si sono moltiplicate le iniziative che hanno visto il padel come punto di riferimento ... già sostenuta da Fondazione Entain. A trionfare, dunque, Luca Facchetti, figlio ...

Padel, Coppa Canottieri Lazio: trionfa il Parioli

Scrive corrieredellosport.it: Non poteva mancare il padel nella storica Coppa dei Canottieri ... del Circolo Magistrati della Corte dei Conti: questa volta a trionfare, invece, è stato il circolo tennis Club Parioli, che ...